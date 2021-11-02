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Taliban, Host kentinde müzisyenlerin aktivitelerini yasakladı

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Mahalli sanatçılar Sanatçıların sazlarına akord yapması Sharoof Khan Khostai ile röportaj Usman Wafa ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde müzisyenlerin şarkı söylemesi ve konserlere devam etmesi Taliban tarafından yasaklandı.

Mahalli sanatçılar

Sanatçıların sazlarına akord yapması

Sharoof Khan Khostai ile röportaj

Usman Wafa ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde müzisyenlerin şarkı söylemesi ve konserlere devam etmesi Taliban tarafından yasaklandı. Şehirde yaşayan müzisyenler ise bu yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

Taliban, Host kentinde müzisyenlerin aktivitelerini yasakladı

Taliban, Host kentinde müzisyenlerin aktivitelerini yasakladı

Taliban, Host kentinde müzisyenlerin aktivitelerini yasakladı

AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri
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