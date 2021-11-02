Taliban, Host kentinde müzisyenlerin aktivitelerini yasakladı

Mahalli sanatçılar

Sanatçıların sazlarına akord yapması

Sharoof Khan Khostai ile röportaj

Usman Wafa ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde müzisyenlerin şarkı söylemesi ve konserlere devam etmesi Taliban tarafından yasaklandı. Şehirde yaşayan müzisyenler ise bu yasağın kaldırılmasını talep ediyor.