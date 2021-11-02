Taliban, Host kentinde müzisyenlerin aktivitelerini yasakladı
AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel
Mahalli sanatçılar Sanatçıların sazlarına akord yapması Sharoof Khan Khostai ile röportaj Usman Wafa ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde müzisyenlerin şarkı söylemesi ve konserlere devam etmesi Taliban tarafından yasaklandı.
Mahalli sanatçılar
Sanatçıların sazlarına akord yapması
Sharoof Khan Khostai ile röportaj
Usman Wafa ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde müzisyenlerin şarkı söylemesi ve konserlere devam etmesi Taliban tarafından yasaklandı. Şehirde yaşayan müzisyenler ise bu yasağın kaldırılmasını talep ediyor.