Taliban, dünya ülkelerinin Afganistan'ın iç işlerine karışmasını istemiyor - Haberler
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Taliban, dünya ülkelerinin Afganistan'ın iç işlerine karışmasını istemiyor

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Taliban, dünya ülkelerinin Afganistan'ın iç işlerine karışmasını istemiyor

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, dünya ülkelerine, Afganistan'ın iç işlerine karışmama çağrısı yaptı.

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, dünya ülkelerine, Afganistan'ın iç işlerine karışmama çağrısı yaptı.

Katar'daki Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü Çatışma Araştırmaları ve İnsani Eylem Merkezi tarafından düzenlenen oturuma katılan Muttaki, burada iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ülkelerine, Afganistan'ın iç işlerine karışmama çağrısı yapan Muttaki, "Biz kimsenin iç işlerine karışmıyoruz ve başkalarından da aynı muameleyi bekliyoruz. Diğer ülkelerden Afganistan'a yapılacak dikteler fayda getirmez." dedi.

Hiçbir devletin müdahalesi olmadan bağımsız bir hükümet kurduklarını ve Afganistan'ın yeni hükümetin çatısı altında barış ortamına kavuştuğunu söyleyen Muttaki, tüm ülkelerle dengeli, komşu ülkelerle de iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini vurgulayan Muttaki, Afgan göçmenlerin Avrupa'ya yük olmasını istemediklerini, bunun kimsenin yararına olmadığını kaydetti.

Afganistan'ın Arap ve Körfez ülkeleriyle özel ilişkiler kurmak istediğini de dile getiren Muttaki, "Afgan halkı, İslam dünyasının önemli bir parçası ve yeni dönemde Arap ve İslam ülkeleriyle köprü kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Afgan taraflar arasındaki görüşmelere geçen yıllarda ev sahipliği yapmasından ötürü Katar'a teşekkür eden Muttaki, Doha'da ABD'li yetkililerle gerçekleşen görüşmelerle ilgili de "olumlu" değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı bazı yetkililer 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler yapmıştı.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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