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Taleban Heyeti Türkiye'de

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Taleban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Afganistan heyeti Ankara'da biraraya geldi.

ANKARA (DailyMotion.com) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Taleban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Afganistan heyeti Ankara'da biraraya geldi

Taleban Heyeti Türkiye'de
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması

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Haber: Taleban Heyeti Türkiye'de - Haberler
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