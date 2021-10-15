Taleban Heyeti Türkiye'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Taleban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Afganistan heyeti Ankara'da biraraya geldi.
ANKARA (DailyMotion.com) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Taleban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Afganistan heyeti Ankara'da biraraya geldi
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