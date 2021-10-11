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Talas'ta kamp yaptılar, Avrupa Şampiyonu oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas'ta kamp yaptılar, Avrupa Şampiyonu oldular

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde hazırlık dönemini Talas'ta geçiren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Down Avrupa Oyunları finalinde Portekiz'i 6-0 mağlup ederek tarihinde bir ilki başardı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde hazırlık dönemini Talas'ta geçiren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Down Avrupa Oyunları finalinde Portekiz'i 6-0 mağlup ederek tarihinde bir ilki başardı. Down Avrupa Oyunları'na Eylül ayında Talas'ta hazırlanmaya başlayan Futsal Milli Takımı'nı KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte kampta ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade edip başarılar dilemişti.

Milli takımın konaklamadan ulaşıma bütün ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Yalçın, kampta teknik ekip ve sporcularla bir araya gelmiş, 'Sizi misafir etmekten onur duyuyoruz' demişti. Konuşmasında sporun gönül işi olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Gönül ile yapılan işin bedeli olmaz. Her şeyin en iyisine layıksınız." diyerek milli takıma başarılar dilemişti. Down Sendromlular Futsal Milli Takım Antrenörü İbrahim Acar da Başkan Yalçın'a kendilerine sağlanan her türlü destekten dolayı teşekkür etmiş ve sporcularla birlikte 38 numaralı milli takım formasını hediye etmişti. Milli takımın başarısının ardından Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Talas'ta gerçekleştirdikleri hazırlık kampına destek olmaktan mutluluk duyduğumuz Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız Portekiz'i 6-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Yürekten tebrik ediyor, hepsinin alnından ve gönlünden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

2018 yılında Avrupa üçüncülüğünü elde eden Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, son olarak bu yıl İtalya'da gerçekleştirilen Futsal Avrupa Oyunları'nda şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı. - KAYSERİ

Talas'ta kamp yaptılar, Avrupa Şampiyonu oldular

Talas'ta kamp yaptılar, Avrupa Şampiyonu oldular

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