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Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı

Talas Belediyesi'nin eğitime yönelik faaliyetleri devam ederken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan projeyle açılan İngilizce yabancı dil kursları başladı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi'nin eğitime yönelik faaliyetleri devam ederken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan projeyle açılan İngilizce yabancı dil kursları başladı.

Talas Akademi bünyesinde 'One Lisan Bir Person' (Bir Lisan Bir İnsan) sloganıyla başlatılan programda alanında uzman eğitimcilerle yabancı dil dersleri veriliyor. Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanede gerçekleşen dersler, Cuma günü hariç haftanın 6 günü saat 18.00 ile 21.00 arasında devam ediyor. Kursla ilgili düşüncelerini paylaşan öğrenciler, çok faydalı bulduklarını ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Belediyenin başlatmış olduğu kursa katılan lise öğrencisi Bilal Samur, bu kursun kendisi için çok önemli olduğunu belirterek "Bu kurs çok önemli bizim için. Başkan Yalçın'a buradan teşekkürlerimi iletiyorum böyle bir proje imza attığı için" dedi. Bir diğer kurs öğrencisi Gürcü Dili ve Edebiyatı mezunu Çağla Yeşim Kaya da kurstan çok memnun olduğunu belirterek şunları söyledi; "Kurstan çok memnunum, çok ilgililer, üçüncü dil olarak İngilizceyi öğrenmek istiyorum ve kurstan çok memnun kaldım. Detaylı şekilde ders işliyoruz. Çok teşekkür ederim."

"Eğitim adına böyle bir hizmetin sunulması çok önemli" ifadeleriyle memnuniyetini dile getiren kurs öğrencisi Mustafa Erdoğan da aldıkları eğitimin kendisi için bir tekrar olduğunu belirterek, "Yaşam boyu eğitime katkı anlamında ve kendimizi geliştirmemiz adına böyle bir imkanı bize sundukları için teşekkür ederim" diye konuştu. Kursun işleyişi hakkında bilgiler veren ve kurs hakkındaki düşüncelerini paylaşan öğretmenler de çok geniş imkanlara sahip olduklarına dikkat çekerek kursa yönelik her türlü materyalin sağlandığını söyledi. Sunulan imkanlardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkürlerini ileten öğretmenler, İngilizce öğrenmek isteyenleri kursa davet etti.

Kurslar hakkında bilgi almak isteyenler 0352 222 07 24 numaralı telefonu arayabilir. - KAYSERİ

Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı

Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı

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