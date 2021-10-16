Talas Süt Evi Projesi'nin protokolü imzalandı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Süt Evi Projesi için protokol imzaladı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ Rektörlük Toplantı Salonu'ndaki törende konuşan Karamustafa, toplumsal fayda oluşturma anlamında öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimle ilgili yeterlilik ve yetkinliklerinin daha da gelişmesi, öğretim elemanlarının Ar-Ge çalışmalarını daha nitelikli yerine getirebilmesi için Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın kendilerine her zaman destek olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın da 22 kırsal mahallede üretilen sütlerin ürünlere dönüşerek önce Talas'ta, sonra da Kayseri genelinde değerlendirilmesini hedeflediklerini aktardı.

Köylünün emeklerinin değerini bulacağına dikkati çeken Yalçın, "Aynı zamanda vatandaşlarımız da hem organik hem de güvenilir bir süt ürünü elde etmiş olacak. İstihdama da katkı sağlanacak. Talas otlu çömlek peyniri ve Zincidere kuru kaymağı gibi yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili de alınmış olacak. Kayseri Üniversitemizin rektörüne, yardımcılarına ve hocalarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve Rektör Karamustafa, Talas Süt Evi Projesi'nin protokolünü imzaladı.

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan ve 1 milyon 381 bin 934 TL maliyeti olan projeye Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 866 bin 150 TL'lik katkı sağlıyor.

Proje kapsamında bölgedeki besicilere direkt ulaşılarak üretilen sütler değerlendirilecek. Sosyal sorumluluk kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.

Böylelikle kırsaldaki üreticiler desteklenirken aynı zamanda projede 10'a yakın kadın çalıştırılarak istihdam sağlanacak.