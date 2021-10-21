Talas Rüzgarlı caddesinde komple bakım yapılıyor - Haberler
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Talas Rüzgarlı caddesinde komple bakım yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas Rüzgarlı caddesinde komple bakım yapılıyor

Talas Belediyesi, yaz boyunca gerçekleştirdiği yol ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi, yaz boyunca gerçekleştirdiği yol ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçenin pek çok noktasında yollar, baştan aşağı yenilenerek ulaşım ağı daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Talas'ın önemli arterlerden olan Rüzgarlı Caddesi de alt ve üst yapısıyla yenilenerek kullanıma açıldı. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarıyla birlikte elektrik ve telekom altyapısının yenilenmesinin yanı sıra çevre düzenlemeleri ve kaldırım çalışmaları da yapılan caddede eski asfalt tamamen sökülerek sıcak asfalt serildi.

Uzun yıllardır bu denli kapsamlı çalışma yapılmayan 700 m uzunluğundaki Rüzgarlı Caddesi'nde bin 400 ton sıcak kullanıldı. - KAYSERİ

Talas Rüzgarlı caddesinde komple bakım yapılıyor

Talas Rüzgarlı caddesinde komple bakım yapılıyor

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