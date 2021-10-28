Talas Belediyesinden "100. yıla mektup" projesi

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesinin "100. yıla mektup" projesi tanıtıldı.

Proje kapsamında vatandaşlar, belediye önüne konulan "Cumhuriyetimizin 100. yılında nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Geleceğin güçlü Türkiye'si için neler önerirsiniz?" yazılı posta kutusuna görüş, talep ve isteklerini mektup haline getirerek atacak. Mektuplar ise 29 Ekim 2023'te açılarak değerlendirilecek ve daha sonra kitap haline getirilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl sonra Cumhuriyet'in 100. yılının sevincini yaşayacaklarını belirtti.

Bu kapsamda mektup kampanyası başlattıklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Belediye önünde posta kutusu hazırladık. Öğrenci, öğretmen, genç, yaşlı herkesin bu konudaki fikirlerini alacağız. Bu mektuplar 2023 yılının 29 Ekim tarihinde açılacak, okunacak. İçerisindeki güzel fikirlerden yararlanılacak. Mektupları yazanlar içerisine iletişim adreslerini de bırakırlarsa o gün için iyi bir etkinlik daha düşünüyoruz. Ülkemiz 98. yıla kolay gelmedi. Cumhuriyet kolay kurulmadı. O günlerde emek veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkese rahmet diliyorum."

Konuşmanın ardından Yalçın ve öğrenciler, yazdıkları mektupları posta kutusuna attı.

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