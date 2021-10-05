Talas Belediyesi okullarda genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor - Haberler
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Talas Belediyesi okullarda genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Talas Belediyesi okullarda genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor

Talas Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okullarda genel temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Talas Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okullarda genel temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 süpürge aracı, 2 arazöz ve 1 basınçlı yıkama aracı olmak üzere toplam 5 araç ve 12 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda ilçe genelindeki okulların içinde ve bahçelerinde detaylı temizlik ve hijyen işlemleri yapılıyor.

Program kapsamında okullarda çöp kovalarının yenilenmesinden okul bahçelerine yeni bank yerleştirmesine, lavabo ve sınıfların temizliğinden bahçelerdeki yabani otların biçilmesine kadar birçok çalışma detaylı şekilde gerçekleştiriliyor.

Talas Belediyesi okullarda genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor

Talas Belediyesi okullarda genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor

Talas Belediyesi okullarda genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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