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Talas Antika pazarı antika severleri ağırlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas Antika pazarı antika severleri ağırlayacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarı, 10 Ekim Pazar günü yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına imkan tanıyacak.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarı, 10 Ekim Pazar günü yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına imkan tanıyacak.

Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan pazarda geçtiğimiz ay ilk kez düzenlenen mezat etkinliği bu hafta da yine tatlı rekabetlere sahne olacak. 'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan ve her ayın 2. Pazar Günü Harman Mahallesi Meydanı'nda kurulan Antika Pazarı, antika meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

Antika tarım aletlerinden, sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazara her zaman olduğu gibi bu Pazar günü de yoğun ilgi bekleniyor. - KAYSERİ

Talas Antika pazarı antika severleri ağırlayacak

Talas Antika pazarı antika severleri ağırlayacak

Talas Antika pazarı antika severleri ağırlayacak

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Haber: Talas Antika pazarı antika severleri ağırlayacak - Haberler
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