Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: "Müşteri alsam suç, almasam suç" - Haberler
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Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: "Müşteri alsam suç, almasam suç"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de polis ekipleri tarafından ticari taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Taksim'de polis ekipleri tarafından ticari taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı 6 dilde yazılmış broşürler taksicilere dağıtılırken, cezai işlem uygulanan bir taksici, "Müşteri alsam suç, almasam suç" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Aynı zamanda sürücülere uymaları gereken 12 kuralın yer aldığı 6 farklı dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca yazılan broşürlerde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kural yer aldı. Denetim esnasında yol ortasında yolcu alan ve kural ihlali yapan iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı. Kural ihlali yapan taksi sürücüsü, "Müşteri alsam suç, almasa suç" dedi. - İSTANBUL

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Taksim'de denetimde ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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