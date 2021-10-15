Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi - Haberler
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Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi

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Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi

Taksim'de taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, iki ticari taksi trafikten men edilerek, sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İSTANBUL (İHA) - Taksim'de taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, iki ticari taksi trafikten men edilerek, sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ceza uygulanan şoförler polis ekiplerine tepki gösterdi.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kısa mesafelerde yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülerin belirlenmesi ve cezalandırılmasına yönelik denetimler sürüyor. Taksim Meydanında gerçekleştirilen denetimde, 2 ticari taksi trafikten men edilerek sürücülere cezai işlem uygulandı. Taksi şoförleri cezai işlem uygulayan trafik polislerine tepki gösterdi.

POLİSE "EKMEĞİMLE OYNUYORSUNUZ" DEDİ

Kısa mesafeden dolayı yolcu almadığı belirlenen bir taksi şoförünün aracı çekilerek cezai işlem uygulandı. Cezadan sonra taksi şoförü, "Ben buraya yolcu getirdim hiçbir saygısızlık da yapmadım, ekmeğimle oynuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

"Paydos ettiğim için yolcu almadım"

Öte yandan paydos ettiğini iddia ederek bu sebeple yolcu almadığını söyleyen bir diğer taksi şoförü, "Paydos ettikten sonra yolcu alma mecburiyetim yok. Müşteri indirdim, paydos ettim. Ben 24 saat aralıksız çalışmak zorunda mıyım?" dedi. Taksiye alınmayan müşteri ise, "Yolcu almayan dördüncü araçsınız. Dördüncü kez geri çevriliyorum" diyerek taksi şoförüne tepki gösterdi.

Emniyet güçlerince taksilere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

(Sümer Avcı-İHA)

Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi

Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi

Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi

Taksim'de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi

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