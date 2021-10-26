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Taksim'de servis minibüsü alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de servis minibüsü alev alev yandı Taksim tünel çıkışında servis minibüsü alev alev yandı.

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Taksim'de servis minibüsü alev alev yandı

İSTANBUL - Taksim tünel çıkışında servis minibüsü alev alev yandı.

Sabah 7.00 sıralarında Taksim tünel çıkışı harbiye istikametinde servis minibüsü alevlere teslim oldu. Yangının nedeni belirlenemezken ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Taksim tünelinin trafiğe kapatıldığı yangında itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören vatandaş, "Servis aracı yanıyordu. O sırada itfaiye ekipleri geldi. Bir anda alev aldı. Müdahale sırasında iki defa patlama oldu. Yaralı yoktu" dedi.

Taksim'de servis minibüsü alev alev yandı

Taksim'de servis minibüsü alev alev yandı

Taksim'de servis minibüsü alev alev yandı

Taksim'de servis minibüsü alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı / Faruk Aydemir - Son Dakika Haberleri
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