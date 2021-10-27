Taksilerle İlgili Denetim ve Yasaklamalar Getirildi

Valiliğimiz, taksilerle ilgili bir takım yasaklamalar ve denetimler getirdi. Son dönemde özellikle büyükşehirlerde bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerde artış olmuş; bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasında tartışmalara neden olacağı ve trafik yoğunluğunu arttırabileceği, asayişe müessir olayların (darp, hakaret ve tehdit gibi) kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; taksiyle ulaşım hizmetlerinde şu yasaklar getirilmiştir: -Kısa veya çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, -Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, -Ödeme konusunda sıkıntı çıkarılması (bozuk para olmaması veya çok bozcuk para verilmesi), -Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, -Araçların bakımsız ve kirli kullanılması, -Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenmesi, -Seyir halindeyken cep telefonu kullanılması, uzun süre yüksek sesle konuşularak yolcuların rahatsız edilmesi, -Araç içerisinde sigara içilmesi, -Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, -Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, -Alkollü veya uykulu iken araç kullanılması. Vatandaşlarımız, bu konuda yaşadıkları mağduriyetleri 112 ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım WhatsApp şikayet hattı olan (0530 297 52 52) numaraya bildirebileceklerdir.

Yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak olup; ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacaktır.

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