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Taksiden yarım kilo metamfetamin çıktı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Taksiden yarım kilo metamfetamin çıktı

İZMİR'in Buca ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir taksiden 505 gram metamfetamin çıktı.

BUCA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir taksiden 505 gram metamfetamin çıktı. Taksi sürücüsü ve otomobilde bulunan yolcu gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında  Kuruçeşme Mahallesi'nde devriye gezen  Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 505 gram metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine taksi sürücüsü  F.A. ile çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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