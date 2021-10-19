Taksiden yarım kilo metamfetamin çıktı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
İZMİR'in Buca ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir taksiden 505 gram metamfetamin çıktı.
İddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'nde devriye gezen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 505 gram metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine taksi sürücüsü F.A. ile çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri