Taksiden yarım kilo metamfetamin çıktı

İddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'nde devriye gezen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 505 gram metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine taksi sürücüsü F.A. ile çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.