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Taksicinin milli sporcuyu vurmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Taksicinin milli sporcuyu vurmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta taksi şoförü Serhat Demir'in tartıştığı milli diskçi Berke İnaloğlu'nu vurmadan önce silahla tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

ZONGULDAK'ta taksi şoförü Serhat Demir'in tartıştığı milli diskçi Berke İnaloğlu'nu vurmadan önce silahla tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Serhat Demir ile aynı yöne giden milli diskçi Berke İnaloğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Demir, İnaloğlu'na tabancayla 5 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden İnaloğlu yaralandı. İnaloğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Demir ise ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Bu arada olayla ilgili cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Demir'in İnaloğlu'nu vurmadan önce tabanca ile tehdit ettiği görülüyor.


Taksicinin milli sporcuyu vurmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Taksicinin milli sporcuyu vurmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Taksicinin milli sporcuyu vurmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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