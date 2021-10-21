ADANA (İHA) - Adana'da bir taksicinin aracına aldığı müşterilerine uyuşturucu madde temini yaptığı belirlendi

ADANA - Adana'da, aracına aldığı müşterileri torbacıya götürdüğü belirlenen taksici gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Azer Y. isimli taksicinin, aracına aldığı müşterileri torbacıya götürüp uyuşturucu madde temin etmesini sağladığını belirledi. Bunun üzerine polisin fiziki takibe aldığı Azer Y., 18 Ekim akşamı aracına binen Sezai T.'yi (36), Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Müşterisinden para alan Azer Y., sokak arasına girip bir evden aldığı uyuşturucu maddeyi taksinin güneşliğine koydu. Sezai T.'nin uyuşturucu maddeyi alıp, çorabının içine koyduğu sırada polis ekipleri harekete geçti. Şüpheliler gözaltına alınırken, Sezai T.'nin üst aramasında 6 gram eroin ele geçirildi.

Olay yerinde uyuşturucu maddeyi kullanmak üzere aldığını öne süren Sezai T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, taksi şoförü Azer Y. ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen Azer Y.'nin ifadesinde, "Müşterim arasının bozuk olduğu birinden, içerisinde ne olduğunu bilmediğim bir malzemeyi almamı istedi. Bana verdiği 260 lirayı söylediği kişiye verdim, istediği malzemeyi de getirdim. İçinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer Y., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Azer Y.'nin uyuşturucu maddeyi aldığı şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.