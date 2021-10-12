Taksicinin Anadolu yakasına geçerken 'vize lazım' deyip turisti dolandırdığı iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin "Anadolu yakasına geçmek için vize lazım" diyerek bir yabancı profesörü dolandırıldığını öne sürdü.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen Ekim ayı meclis toplantısında, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan gündem dışı söz aldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri