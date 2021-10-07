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Taksicilere yönelik denetimler arttı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimlerine devam ediyor.

Şişli'de kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri taksileri durdurup aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceliyor.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

Denetimlerin farklı noktalarda devam edeceği bildirildi.

Taksicilere yönelik denetimler arttı

Taksicilere yönelik denetimler arttı

Taksicilere yönelik denetimler arttı

Taksicilere yönelik denetimler arttı
AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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