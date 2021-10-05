TAKSİCİLERE DENETİM; SİVİL TRAFİK POLİSİNİ ARACINA ALMAYAN SÜRÜCÜYE BİN 339 LİRA CEZA

İSTANBUL (DHA) - FATİH'te sivil trafik polisleri, taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu seçen bir taksi sürücüsüne bin 339 lira ceza yazılarak, aracı trafikten 10 gün men edildi. Kurallara uyan sürücüler de uymayanlar hakkında şikayetini dile getirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, taksi sürücülerine yönelik denetimlerine hız verdi. Eminönü'nde taksilere yolcu kılığında binen sivil ekipler, kurallara uymayan sürücüleri denetim noktasında durdurdu. Denetimde bir taksi sürücüsüne sivil trafik ekibini aracına almadığı için bin 339 TL para cezası kesilerek, aracı trafikten 10 gün men edildi. Bir başka sürücüye de emniyet kemeri takmadığı için 144 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde kurallara uyan taksi sürücüleri de kurallara uymayan hakkında şikayetlerini dile getirdi.

"SİVİL POLİS OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Yolcu seçmekten cezai işlem uygulanan Mesut Basın, "Işıklarda bekliyorum. Bana gelip diyor ki; 'Gidiyor musun??. Yolun ortasında duruyorum. Kenarda bir yerde beklesem, almasam dedikleri haklı. Yolun ortasında dururken ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Türkiye'nin gündemi taksiler olduğu için bir şey diyemiyorum" dedi. Sivil ekiplerin bindiği taksi sürücüsü Sefer Tanrıverdi ise "Ben denetimleri yerinde buluyorum. Kısa mesafe kimse almıyor. Bana Taksim'e gideceğini söyledi. Ben de aldım. Bir şey demedim. Sivil polis olduğunu anlamadım" dedi.