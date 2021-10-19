Taksi Şoförü kardeşlerimizin uyması gereken 12 kural

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 18/10/2021 tarihli ve 16795 sayılı yazısı ile "Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Kurallar" için aşağıdaki linklere tıklayınız. Türkçe İngilizce Almanca Fransızca Rusça Arapça

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