Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Kurallar

Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla yayımlanan Genelge kapsamında İlimiz genelinde yürütülen çalışmalara katkı sunması ve konu ile alakalı farkındalık ve caydırıcılığın artırılması amacıyla taksi şoförlerinin uyması gereken başlıca kurallara ilişkin farklı dillerde hazırlanan ekteki görsellerin;

Tüm ticari taksiler ve şoförleri ile taksi duraklarına yetecek sayıda bastırılması, gerekli bilgilendirmenin yapılması, Taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere/alanlara astırılması, Görsellerin uygun ebatlarda hazırlanarak taksi içerisinde yolcuların görebileceği alanlarda (koltuk arkası cep vb. ) bulundurulması, Denetim faaliyetlerinde bu hususların takip edilmesi, taksi şoförleri ve taksi durakları görevlilerine yönelik bilgilendirmenin kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Byte indir Byte indir Byte indir Byte indir Byte indir English 991 KB indir German 1001 KB indir French 1023 KB indir Arabic 942 KB indir Russian 893 KB indir Türkçe 1172 KB indir

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