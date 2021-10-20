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Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Kurallar

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Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Kurallar

Valiliğimizce yayımlanan 28. 09. 2021 tarihli Ticari Taksilerde Güvenilir Hizmet Alımına İlişkin Genel Emir kapsamında ticari taksi şoförlerinin uyması gereken kurallara ilişkin görseller.

Valiliğimizce yayımlanan 28. 09. 2021 tarihli Ticari Taksilerde Güvenilir Hizmet Alımına İlişkin Genel Emir kapsamında ticari taksi şoförlerinin uyması gereken kurallara ilişkin görseller. Türkçe Görsel 1073 KB indir Almanca Görsel 893 KB indir Arapça Görsel 832 KB indir İngilizce Görsel 883 KB indir Fransızca Görsel 915 KB indir Rusça Görsel 784 KB indir

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