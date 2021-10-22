Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Başlıca Kurallara İlişkin Farklı Dillerde Hazırlanan Görsellerin Duyurusu

Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Başlıca Kurallara İlişkin Farklı Dillerde Hazırlanan Görsellerin Duyurusu2021/3 sayılı Valilik Genelgemiz ile ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcu alınmaması başta olmak üzere konu ile ilgili denetimlerin etkinliğinin ve sürekliliğinin artırılması talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda Valilik genel emirleri çerçevesinde ülke genelinde yürütülen çalışmalara katkı sunması ve konu ile alakalı farkındalık ve caydırıcılığın artırılması amacıyla taksi şoförlerinin uyması gereken başlıca kurallara ilişkin farklı dillerde hazırlanan görsellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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