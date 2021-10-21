Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Başlıca Kurallara İlişkin Farklı Dillerde Hazırlanan Görseller
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak veyaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla değişik dillerde hazırlanan afişler.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve
yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla değişik dillerde hazırlanan afişler. Türkçe Türkçe pdf1172 Byte indir Rusça Rusça pdf893 Byte indir İngilizce İngilizce pdf991 Byte indir Fransızca Fransızca pdf1023 Byte indir Arapça Arapça pdf942 Byte indir Almanca Almanca pdf1001 Byte indir
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