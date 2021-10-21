Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Başlıca Kurallara İlişkin Farklı Dillerde Hazırlanan Görseller - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Başlıca Kurallara İlişkin Farklı Dillerde Hazırlanan Görseller

Habermetre - Haberler | Toplum
Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Başlıca Kurallara İlişkin Farklı Dillerde Hazırlanan Görseller

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak veyaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla değişik dillerde hazırlanan afişler.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve

yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla değişik dillerde hazırlanan afişler. Türkçe Türkçe pdf1172 Byte indir Rusça Rusça pdf893 Byte indir İngilizce İngilizce pdf991 Byte indir Fransızca Fransızca pdf1023 Byte indir Arapça Arapça pdf942 Byte indir Almanca Almanca pdf1001 Byte indir

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title