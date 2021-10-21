İçişleri Bakanlığı tarafından farklı dillerde "Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken 12 Kural" başlıklı görseller hazırlatılarak 81 İl Valiliğine gönderildi.

Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla yayımlanan Valilik Genel Emri ve diğer talimatlarla ilgili ülke genelinde yürütülen çalışmalara katkı sunması ve konu ile alakalı farkındalık ve caydırıcılığın artırılması amacıyla Bakanlık tarafından hazırlatılan görsellerin çeşitli platformlarda ve kanallar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılması istendi.

Bakanlık tarafından verilen talimat gereğince söz konusu görseller; Belediye Başkanlıkları ve kolluk kuvvetlerince ilgili meslek odaları ile koordinasyon sağlanarak tüm ticari taksiler ve şoförleri ile taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere/alanlara astırılacak.

Görseller, uygun ebatlarda hazırlanarak taksi içerisinde yolcuların görebileceği alanlarda (koltuk arkası cep vb. ) bulundurulacak.

Denetim faaliyetlerinde bu hususların takip edilerek, taksi şoförleri ve taksi durakları görevlilerine yönelik bilgilendirmenin kesintisiz şekilde sürdürülecek.

Kamu Kurumlarımızın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da gerekli paylaşımlar yapılarak toplumsal bilincin oluşturulmasına katkı sağlanacak.

Söz konusu görsellerde yer alan 12 Kural şöyle;

1-Sadece belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamındaki bölgede faaliyetinizi yürütmelisiniz.

2-Taşımanın başlangıcında taksimetreyi açmayı unutmamalısınız

3-Köprü geçiş, otoyol gibi yol kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz.

4-Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız.

5-Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız.

6-Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz.

7-Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergahı sunmalısınız.

8-Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz.

9-Araç içinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz.

10-Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız.

11-Davranıslarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz.

12-Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız.

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