Taksi Şoförlerine 12 Kural Hatırlatması

Taksi Şoförlerine 12 Kural HatırlatmasıValilik genel emirleri çerçevesinde yürütülen çalışmalara katkı sunması ve konu ile alakalı farkındalık ve caydırıcılığın artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, taksi şoförlerinin uyması gereken başlıca kurallara ilişkin farklı dillerde hazırlanan ve aşağıda yer alan görseller tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

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