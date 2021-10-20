Taksi Şoförlerine 12 Kural Hatırlatması

Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla Valiliğimiz Resmi Sitesinde yayımlanan 2018/2 sayılı Valilik Genel Emriyle kamuoyuna duyurulan ve kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcu alınmaması başta olmak üzere konu ile ilgili denetimlerin etkinliğinin ve sürekliliğinin artırılması talimatlandırılmıştır.

Bu kapsamda yayımlanan 2018/2 sayılı Valilik Genel Emri çerçevesinde ilimiz genelinde yürütülen çalışmalara katkı sunması ve konu ile alakalı farkındalık ve caydırıcılığın artırılması amacıyla taksi şoförlerinin uyması gereken başlıca kurallara ilişkin ekte yer alan görselin?

­ İlgili meslek odaları ile koordinasyon sağlanarak tüm ticari taksiler ve şoförleri ile taksi duraklarına yetecek sayıda bastırılması, gerekli bilgilendirmenin yapılarak dağıtımının sağlanması,

­ Taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere/alanlara astırılması,

­ Görsellerin uygun ebatlarda hazırlanarak taksi içerisinde yolcuların görebileceği alanlarda (koltuk arkası cep vb. ) bulundurulması,

­ Denetim faaliyetlerinde bu hususların takip edilmesi, taksi şoförleri ve taksi durakları görevlilerine yönelik bilgilendirmenin kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Ek: Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Başlıca Kurallara İlişkin Görsel için tıklayınız.

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