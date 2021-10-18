Taksi şoförlerine 12 kural hatırlatması

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hazırlanan taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseller illere gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görsel hazırlandığı bildirildi. 81 İl valiliğine gönderilen görsellerin Türkiye'de yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandığı belirtilerek, "Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor" denildi.

Görsellerde ayrıca, aksi şekilde davranan şoförlerle ilgili yapılan ihbarların, Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirileceği, çalışma izin belgesinin süreli veya daimi iptal edilebileceği hatırlatıldı.