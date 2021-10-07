Taksi Denetimleri Hk. (Genel Emir 2018/2)Bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ulaşım güzergahını uzatarak bazı yolculardan yüksek ücret talep ettiği ve bazı uygunsuz tutum ve davranışlar sergilediği gibi şikayetlerin İçişleri Bakanlığına ulaştığı belirtilmiş olup ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla Ek'te belirtilen Genel Emir gönderilmiş, konunun titizlikle takip edilmesi talimatlandırılmıştır. Taksi şoförleri ile yolcular arasında yaşanan/yaşanabilecek tartışmaların trafik yoğunluğunu artırabileceği, asayişe müessir olayların (darp, hakaret, tehdit vb. ) kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilmekte olup ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlarımızın/turistlerin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; 1- Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb. ) ile ilgili iletişim bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması, 2- Konu ile alakalı farkındalığın ve caydırıcılığın artırılması amacıyla 2018/2 Valilik Genel Emrinin; sosyal medya, medya kuruluşları, ilgili meslek odaları vb. aracılığı ile kamuoyuna duyurulması, 3- Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müraacatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri marifetiyle yolcunun mağduriyetinin giderilerek taksiye bindirilmesi, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlemin yapılması (trafikten men dahil), 4- Konu ile ilgili denetimlerin etkinliğinin ve sürekliliğinin artırılarak şehirlerarası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimlerinin ticari taksiler için de uygulanması hususlarının; Kaymakamlar ile kolluk birimlerimizin sıralı/sorumlu amirleri tarafından yukarıda belirtilen esaslar ile Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş ve meslek odaları ile koordinasyon dahilinde gerekli planlamaların yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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