Taksi Denetimleri Hakkında Genel Emir 2021/3

Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek, taksi şoförleri ile yolcular arasında yaşanan/yaşanabilecek tartışmaların trafik yoğunluğunu artırabileceği, asayişe müessir olayların (darp, hakaret, tehdit vb. ) kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirildiğinden, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlarımızın/turistlerin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla 2021/3 sayılı Valilik Genel Emri aşağıda yer almaktadır

Genel Emir 2021/3

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