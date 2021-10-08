Taksi Denetimleri Hakkında Genel Emir 2021/3
Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek, taksi şoförleri ile yolcular arasında yaşanan/yaşanabilecek tartışmaların trafik yoğunluğunu artırabileceği, asayişe müessir olayların (darp, hakaret, tehdit vb.
Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek, taksi şoförleri ile yolcular arasında yaşanan/yaşanabilecek tartışmaların trafik yoğunluğunu artırabileceği, asayişe müessir olayların (darp, hakaret, tehdit vb. ) kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirildiğinden, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlarımızın/turistlerin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla 2021/3 sayılı Valilik Genel Emri aşağıda yer almaktadır
Genel Emir 2021/3
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