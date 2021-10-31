Taklacı teyze gençlere taş çıkardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taklacı teyze gençlere taş çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Taklacı teyze gençlere taş çıkardı

Esenyurt'ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dans gösterisi ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bir asker eğlencesine katılan teyze, kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti. Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Taklacı teyze gençlere taş çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta dolandırmaya gelen kadın, yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı

Esenyurt'ta dolandırmaya gelen kadın, yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı

 Asker konvoyunda yaptığı ile şaşkına çevirmişti, ehliyetine el konuldu

Asker konvoyunda yaptığı ile şaşkına çevirmişti, ehliyetine el konuldu

 Yaptığı hareket pes dedirtti! Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar

Yaptığı hareket pes dedirtti! Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title