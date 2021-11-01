Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı - Haberler
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Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı Mersin'in Erdemli ilçesinde virajı alamayıp takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişi, burnu bile kanamadan kurtuldu.

ANTALYA (İHA) - Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde virajı alamayıp takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişi, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Mersin Antalya D-400 karayolu üzerindeki Göçmen Virajı mevkisinde sabaha karşı meydana geldi. Erdoğan Y. yönetimindeki 33 AGZ 975 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmurla kayganlaştığı belirtilen yolda, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atıp ters döndü. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Adeta hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza sebebiyle Mersin Antalya D400 karayolunda trafik yaklaşık 40 dakika tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı

Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı

Takla atıp ters dönen otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı

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