Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu kanamadan çıktı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayarak kaldırımı aşıp bahçeye uçan araç hurdaya döndü. Aracın sürücüsü şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazanın meydana geldiği yerde ikamet eden vatandaşlar, kavşakta kazasız gün geçmediğini, bazen 2-3 tane kaza olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaza; Sorgun Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki T.K.'nin kullandığı 06 FC 446 plakalı otomobil, Sorgun Mezarlığını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak kaldırıma çarpıp yol kenarında bulunan bahçeye uçtu. Araç takla atarak durabildi.

BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Araç sürücüsü T.K., şans eseri takla attıktan sonra bahçe duvarının üzerinde ters dönen ve hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü T.K. önemli bir şeyinin olmadığını belirterek sağlık ekibinin tedavi ve hastaneye gitme talebini kabul etmedi.

"ÖNLEM ALMAK İÇİN BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR"

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında ikamet ettiğini belirten vatandaşlar, burada her gün kaza olduğunu, bazı günlerde 2-3 tane kaza meydana geldiğini belirterek "Artık ne zaman bir fren sesi, güm diye bir ses duysak kaza olduğunu anlıyor ve koşuyoruz. Buradan günde 3-4 tane araç çıkardığımız oldu. Yoldan mıdır, sürücülerden midir bilinmez. Ama burada ölümler yaşanmadan önlem almak lazım. Yetkililer bu yola önlem almak için birilerinin ölmesini beklemesin. Bahçe sahibi artık bahçe duvarını yaptırmaktan bıktığı için duvarı yaptırmıyor. Lütfen bir önlem alınsın. Biz kaza sesi duymaktan araç ve yaralı çıkarmaktan bıktık" şeklinde konuştular.

(Arif Kaplan/İHA)