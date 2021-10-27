Takla atan ticari araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevki'inde bordüre çarptıktan sonra takla atan ticari araç sürücüsü, şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevki'inde bordüre çarptıktan sonra takla atan ticari araç sürücüsü, şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ramazan Demirtaş'ın kullandığı 07 LHN 53 plakalı ticari aracın, Özler Düğün Salonu kavşağına 100 metre mesafede, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarparak takla atması sonucunda meydana geldi. Yolda ters dönen aracın sürücüsü Ramazan Demirtaş, şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıktı. - ANTALYA