Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada, sürücü Ali Osman Göktaş yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi Ereğli yolunda meydana geldi. Ali Osman Göktaş yönetimindeki 07 BG 842 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Ali Osman Göktaş yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Göktaş, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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