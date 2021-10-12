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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emine K. yönetimindeki 33 ECM 43 plakalı otomobil, Tem Otoyolu Mersin-Tarsus istikameti Akgedik mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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