TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda arkasından gelen aracın çarpması sonucu taklalar atarak şarampole savrulan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, Tem Otoyolu'nda arkasından gelen aracın çarpması sonucu taklalar atarak şarampole savrulan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede gişelerine yaklaşık 2 kilometre kala meydana geldi. Ankara istikametine giden Lokman Demir idaresindeki 34 DOZ 278 plakalı otomobil önünde seyreden Mehmet Hakan Ergun yönetimindeki 34 ELH 447 otomobile arkadan çarptı. Mehmet Hakan Ergun'un kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkıp bariyerlere çarparak taklalar attı. Metrelerce savrularak şarampole uçan otomobil ters döndü. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Hakan Ergun ile İbrahim Timur, Mehmet Doğan Deliağa, Nasip Tolga Tandoğan ile Ömer Arslan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Lokman Demir'in de ifadesinin alındığı belirtildi.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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