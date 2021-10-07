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Takıntılı eski sevgili intikamını arabadan böyle aldı: "Çok sevdik başımıza bu geldi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Takıntılı eski sevgili intikamını arabadan böyle aldı: "Çok sevdik başımıza bu geldi" -Kadının eski sevgilisinin arabasına boya sökücüyü dökme anı kamerada -Esenyurt'ta intikam almak isteyen eski sevgili, erkek arkadaşının arabasına boya sökücü döktü Esenyurt'ta iddialara göre eski...

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Takıntılı eski sevgili intikamını arabadan böyle aldı: "Çok sevdik başımıza bu geldi"

-Kadının eski sevgilisinin arabasına boya sökücüyü dökme anı kamerada

- Esenyurt'ta intikam almak isteyen eski sevgili, erkek arkadaşının arabasına boya sökücü döktü

İSTANBUL - Esenyurt'ta iddialara göre eski sevgilisinde intikam almak isteyen bir kadın, iki arkadaşı ile birlikte hazırladığı boya sökücü karışımı arabasına döktü. Olay sonrasında aracın yüzeyinde aşınmalardan ötürü binlerce liralık zarar oluşurken, eski sevgili Erhan Pala ise, "Çok sevdik başımıza bu geldi" diyerek eski kız arkadaşına tepki gösterdi. Boya sökücüyü aracın üzerine dökme anı ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aylar önce ayrıldığı eski sevgilisinden intikam almak isteyen bir kadın, gece saatlerinde iki arkadaşı ile birlikte Erhan Pala'nın yaşadığı mahalleye geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen şahıslar, yanlarında getirdiği malzemelerle boya sökücü hazırlayarak aracın üzerine döktü. Sabah saatlerinde durumu fark eden Erhan Pala, yetkililere haber verdi. Olay sonrasında araçta değer kaybı ile birlikte yaklaşık 60 Bin TL maddi zarar oluştu. Yaşanan o anlar ise, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Aracımın değer kaybı ile birlikte 60 Bin TL zararı var"

Eski sevgilisinin arabasına yaptıklarını anlatan Erhan Pala, "Başıma talihsiz bir olay geldi. Hiç beklemiyordum eski kız arkadaşımın böyle bir şey yapacağını. Ben her akşam olduğu gibi arabamı kapımın önüne getirdim ve hiçbir şeyden haber siz bir şekilde evime çıktım. Gece saatlerimde aracıma boya sökücü dükmüşler. Sabah aracımı gördüğüme kamera kayıtlarına baktım ve bir kişinin aracın yanına gelerek elindeki maddeyi aracımın üzerine döktüğünü gördüm. Bu eylemi gerçekleştirenlerin ilk başta kim olduğunu anlayamadım ama mahalledeki diğer kamera kayıtlarına da bakınca toplamda üç kişi olduklarını gördüm. İki erkek bir kadın vardı kayıtlarda. Dikkatli inceleyince kadının eski kız arkadaşım olduğunu anladım. Bu üç kişi taksi ile mahalleye geliyor ve ilk olarak etrafı inceliyorlar. Daha sonra ilerideki bir sokağa giderek boya sökücü karışımını hazırlıyorlar ve içlerinden birisi arabamın yanına gelerek bu karışımı döküyor. Çok şaşkınım gerçekten bu durum karşısında neden böyle bir şey yaptı anlamıyorum. Benim arabamı çok sevdiğimi biliyordu herhalde bu sebepten ötürü bunu yaptı. Toplamda aracımın değer kaybı ile birlikte 60 bin TL gibi bir zararım var. Buradan ona bu olayı burada bırakmayacağımı ve olayı tüm mecralarda duyuracağımı söylemek istiyorum. Ne diyebilirim ki çok sevdik ve başımıza böyle bir olay geldi" dedi.

Takıntılı eski sevgili intikamını arabadan böyle aldı: Çok sevdik başımıza bu geldi

Takıntılı eski sevgili intikamını arabadan böyle aldı: Çok sevdik başımıza bu geldi

Takıntılı eski sevgili intikamını arabadan böyle aldı: Çok sevdik başımıza bu geldi

Takıntılı eski sevgili intikamını arabadan böyle aldı:
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
Takıntılı kadın, ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi

Takıntılı kadın, ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi
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Haber: Takıntılı eski sevgili intikamını arabadan böyle aldı: 'Çok sevdik başımıza bu geldi' - Haberler
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