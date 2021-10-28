Tahtaköprü Barajı'ndaki balık türleri tespit ediliyor - Haberler
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Tahtaköprü Barajı'ndaki balık türleri tespit ediliyor

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Tahtaköprü Barajı'ndaki balık türleri tespit ediliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) teknik ekiplerince baraj gölündeki balık türlerinin tespit edilerek, istilacı türlerle mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) teknik ekiplerince baraj gölündeki balık türlerinin tespit edilerek, istilacı türlerle mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde bulunan Hatay'ın Amik ovasını sulayan Tahtaköprü Barajı'nda Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim ve Gelişme Planı faaliyetleri kapsamında, baraj gölündeki balık türlerinin tespit edilerek, istilacı türlerle mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmaya, Gaziantep DKMP Şube Müdürlüğü teknik personellerinin yanı sıra Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleriyle konu uzmanı akademisyenler katıldı.

Değerlendirme sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Tahtaköprü Barajı'ndaki balık türleri tespit ediliyor

Tahtaköprü Barajı'ndaki balık türleri tespit ediliyor

Tahtaköprü Barajı'ndaki balık türleri tespit ediliyor

Tahtaköprü Barajı'ndaki balık türleri tespit ediliyor

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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