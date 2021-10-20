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Tahta Köprü Yenileniyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Tahta Köprü Yenileniyor

Çanakkale Belediyesi ekiplerince tahta köprüde yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Belediyesi ekiplerince tahta köprüde yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Sarıçay üzerinde bulunan tahta yaya köprüsünde eskiyen zemin kaplamaları sökülerek yeni zemin kaplamaları döşenerek yenileme çalışması yapılıyor.

20. 10. 2021 16: 14

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