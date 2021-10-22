Tahran'da yaklaşık 2 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tahran'da yaklaşık 2 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Dünya
Tahran'da yaklaşık 2 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık iki yıl ara verildikten sonra ilk cuma namazı eda edildi.

İran'da salgının ortaya çıktığı Şubat 2020'de iptal edilen cuma namazları, 20 aylık aradan sonra kılınmaya başlandı. Yasağın kaldırılmasının ardından bugün ilk cuma namazı başkentteki Tahran Üniversitesi kampüsünde kılındı.

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi, Sağlık Bakanı ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 27 Şubat 2020'de cuma namazlarını iptal etmişti.

124 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün itibarıyla 124 bin 928'e yükseldi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title