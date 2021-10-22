Tahran'da yaklaşık 2 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Dünya
İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık iki yıl ara verildikten sonra ilk cuma namazı eda edildi.
İran'da salgının ortaya çıktığı Şubat 2020'de iptal edilen cuma namazları, 20 aylık aradan sonra kılınmaya başlandı. Yasağın kaldırılmasının ardından bugün ilk cuma namazı başkentteki Tahran Üniversitesi kampüsünde kılındı.
İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi, Sağlık Bakanı ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 27 Şubat 2020'de cuma namazlarını iptal etmişti.
124 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün itibarıyla 124 bin 928'e yükseldi.
AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri