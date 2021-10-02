SİNOP (Habermetre) - TAHLİYE OLDUKTAN SONRA USTALIK BELGESİYLE KENDİ İŞLERİNİ KURUYORLAR

HÜKÜMLÜLER HEM MESLEK ÖĞRENİYOR HEM ÜRETİYOR

Sinop Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tekstil atölyesinde hükümlülerin imal ettiği ürünler Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor. 3 bin 500 metrekare alana sahip tekstil atölyeleri adeta bir fabrikayı andırıyor. Burada çalışarak kalfalık, çıraklık ve ustalık belgelerini alma fırsatı bulan hükümlüler bir meslek sahibi olarak tahliye oluyorlar. Hükümlülerin istihdama yönelik meslek edindirilmesi ve mevcut mesleklerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, ülke genelinde birçok atölye ve tesiste hükümlülere pratik yapma imkanı sunarak meslek öğretiyor.

HÜKÜMLÜLERDEN HAZIR GİYİM ÜRETİMİ

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler için hazır giyim sektöründe meslek eğitimi verilen tekstil atölyesi faaliyet gösteriyor. Kurumun kapalı bölümdeki bin metrekare alanda öz kaynaklarla oluşturulan atölyede hükümlüler tarafından mont, pantolon ve gömlek, açık bölümünde ise kamu-özel sektör iş birliğiyle kurulan 2 bin 500 metrekare alanda gömlek üretimi yapılıyor.

HÜKÜMLÜLERİN YENİDEN TOPLUMA KAZANDIRILMALARI AMAÇLANIYOR

Büyüklüğü, üretim kapasitesi, teknik alt yapısı bakımından İşyurtları bünyesindeki en büyük hazır giyim atölyelerinden biri olan tesiste, her yıl yüzlerce hükümlü ve tutukluya tekstil üretiminin kalıp, kesim, dikim, ilik açım, düğme dikim, ütü, katlama, ambalajlama gibi birçok aşamasında mesleki eğitim veriliyor. İmal edilen tekstil ürünleri Türkiye'nin dört bir yanında satışa çıkarılarak ekonomiye katkı sağlanırken nitelikli ara eleman olarak yetiştirilen hükümlüler tahliye edildikten sonra meslek sahibi bireyler olarak yeniden topluma kazandırılıyor.

"CEZA İNFAZ KURUMUNDA TEMİZ BİR SAYFA AÇMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdulhamit Denizci, kurumda hükümlü ve tutuklulara yönelik farklı iş kollarında eğitimler verildiğini ve üretim yapıldığını söyledi. Amaçlarının hükümlülerin toplum ile bütünleşip suçtan uzak durarak dışarıdaki yaşamlarını kolayca sürdürmeleri olduğunu belirten Denizci, "Hükümlüyü çağırıp dinliyoruz, mesleği yoksa bir mesleğe yönlendiriyoruz. Hatta hangi mesleği öğrenmek istediğini, kendisini ceza infaz kurumunda nasıl geliştirmek istediğini soruyoruz. Burada öğrendiği meslek ve sanatı sürdürerek kendi işlerini kuran veya başka iş yerlerinde öğrendiği meslek dalında çalışan bir çok hükümlümüz var. " dedi. Hükümlülerin ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra bu şekilde topluma daha kolay adapte olduklarını vurgulayan Denizci, "Biz diyoruz ki 'Geldin, geçmişi unut. Temiz bir sayfa aç. Bugünü güzel bir şekilde sana yaşatalım ki yarına umut olsun…' Bu sloganla onların istihdamını sağlıyor ve tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMLÜLER KENDİ ATÖLYELERİNİ AÇMAYI PLANLIYOR

Ceza infaz kurumunda bulunan tekstil atölyesinde çalışan hükümlülerden R. K., böyle bir imkanı sundukları için Adalet Bakanlığına teşekkür etti. Ceza infaz kurumunda meslek öğrendiğini, bunun da kendisine büyük katkı kattığını belirten R. K., şunları söyledi:

"Ben dışarıda çalışmak nedir bilmiyordum. Ama burada disiplinli çalışmanın ne olduğunu anladım. Dışarı çıktığımda hayatımı bu şekilde idame ettireceğim. Sabretmeyi öğrendim. Çalışmak eskiden bana zevk vermezdi. İşyurtları meslek edinmemi sağladı. Belki İşyurtları ile karşılaşmasaydım, dışarıya çıktığımda tekrar suç işleyebilirdim. Ama şimdi öyle bir düşüncem yok. Dışarı çıktığımda mesleğim var, mesleğimi sürdürebilirim. Hatta aklımda planlar var. Kendime atölye açmayı düşünüyorum. Ailemiz gurur duyuyor burada meslek öğrendiğimiz için. İlk geldiğim dönemle şu anı kıyasladığım zaman kendimi çok farklı bir yerde görüyorum. Burada işi çok iyi öğrendim, bu işin ustası oldum, ustalık belgesini de aldım. Benden sonra gelenlere de öğretebiliyorum. Allah izin verirse, ceza infaz kurumunda öğrendiğim mesleği dışarıda icra edip burada tanıdığım, tahliye olacak arkadaşlara ekmek kapısı açmak istiyorum. Ben bu konuda Adalet Bakanlığı'na, İşyurtlarına, bütün emeği geçenlere devletimize, milletimize, herkese çok teşekkür ediyorum. "

CEZA İNFAZ KURUMUNDA ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

Hükümlülerden B. G. de, ceza infaz kurumunda verilen eğitim ve desteklerle üniversite bitirdiğini söyledi. Ceza infaz kurumundaki yaşantısının kendi hayatı için bir dönüm noktası olduğunu kaydeden B. G, "İlkokul mezunuydum. Burada ortaokul ve liseden sonra bir üniversitede turizm bölümünü dışarıdan bitirdim, şu anda da ikinci üniversite olarak ilahiyat okuyorum. Burada eğitim konusunda hiçbir engel yok. Birçok belge aldım, sosyal aktivitelere katılıyorum. Adalet Bakanlığı İşyurtları bana çok şey kattı. Ayaklarım üzerinde durabilmeyi, toplumda sağlam bir birey olabilmeyi, ceza infaz kurumundan çıktığım zaman alnım açık bir yere girip rahatlıkla çalışabilmeyi öğretti. Yeni gelen arkadaşlarımıza elimden geldiği kadar bu işi öğretmeye çalışıyorum. Onların o geçmişi yaşamamaları için, bir meslek sahibi olmaları için elimden geleni yapıyorum. " diye konuştu.

BAŞARILI OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ

Tekstil atölyesinde çalışarak hem üretim yapıp ekonomiye destek olduklarını hem de meslek edindiklerini belirten hükümlülerden U. Ç. de, ceza infaz kurumlarındaki İşyurtları bünyesinde bulunan hükümlülerin meslek öğrenip üretim yaptıklarını belirterek, "Burada çalışıyoruz. Devletimize, milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bize gelen bütün malzemeler İşyurtlarında üretiliyor. Diğer cezaevlerinde bizim gibi kader mahkumu arkadaşlarımız orada çalışarak, bizim gibi uğraşarak İşyurtlarının, Adalet Bakanlığı'nın katkısıyla üretiyor. Biz öğrendik, şimdi yeni gelen arkadaşlarımıza aynı desteği vermeye, öğretmeye çalışıyoruz. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Adalet Bakanımız sağ olsun" dedi.

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