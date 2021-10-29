Tahliye olan müzisyenler İstanbul'da gözyaşlarıyla karşılandı

İSTANBUL (DHA) - KONSER için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde sahte PCR testi ile yakalanarak hapse giren Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra üyesinden 19'u, tahliye edildikten sonra ilk uçakla İstanbul'a geldi. Müzisyenler, aileleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözyaşları içinde karşılandı. Müzisyenler ve aileleri, olay karşısında ilgisiz kaldığını öne sürdükleri Bülent Ersoy'a tepki gösterdi.

Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle akşam saat 21.00 sıralarında Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelen müzisyenleri, aileleri ve yakınları karşıladı. Duygusal anların yaşandığı karşılama sırasında hem gözyaşı hem de tepki vardı.

"RIZKIMIZI KAZANMAYA GİTTİK"

"BÜLENT HANIM BİZİMLE İLGİLENMEDİ"

"KİM SEBEP OLDUYSA ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

SAHTE PCR TESTİ İLE YAKALANMIŞLARDI