TAHLİYE EDİLEN CHP DENİZLİ İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI PARTİLİLERLE BULUŞTU - Haberler
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TAHLİYE EDİLEN CHP DENİZLİ İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI PARTİLİLERLE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, partililerle bir araya geldi.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, partililerle bir araya geldi.

CHP Denizli İl Başkanlığı'nın geçen 18 Eylül'de düzenlediği bir toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, 28 Eylül'de sevk edildiği adliyede tutuklandı. Odabaşıoğlu'nun avukatı, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçeyle başvurarak müvekkilinin tutukluğuna itiraz edip tahliye talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, dün Odabaşıoğlu'nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. 14 gün cezaevinde kalan Odabaşıoğlu, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Odabaşıoğlu, bugün CHP İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından Odabaşıoğlu'na çiçek verildi. Burada konuşma yapan Odabaşıoğlu, 14 gün boyunca aranızdan ayrı kaldım. Bu süre boyunca partime aidiyetim değişmedi. Aile bağının sadece kan bağışla olmadığını öğrendim. Bu süreçte beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bu bana hep bir direnç kaynağı oldu. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bana desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürü bir borç biliriz diye konuştu.

CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu ise yaşanan süreçte Odabaşıoğlu'nun her zaman yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

TAHLİYE EDİLEN CHP DENİZLİ İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI PARTİLİLERLE BULUŞTU

TAHLİYE EDİLEN CHP DENİZLİ İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI PARTİLİLERLE BULUŞTU

TAHLİYE EDİLEN CHP DENİZLİ İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI PARTİLİLERLE BULUŞTU

TAHLİYE EDİLEN CHP DENİZLİ İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI PARTİLİLERLE BULUŞTU
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Haber: TAHLİYE EDİLEN CHP DENİZLİ İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI PARTİLİLERLE BULUŞTU - Haberler
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