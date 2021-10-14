Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı kim atandı?

Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı kim atandı? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında bilgiler araştırılan konular arasında yer alıyor.

TAHA ÇAKMAK'IN BDDK GÖREVLERİ

BDDK Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak'ın organizyon şemasındaki detayları;

Denetim I Daire Başkanlığı

Denetim II Daire Başkanlığı

Denetim III Daire Başkanlığı

Denetim V Daire Başkanlığı Haberler .com haber ini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

.com ini okuyorsunuz. kaldığı yerden devam ediyor. Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı

Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı

Haberler.com - Gündem