Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı kim atandı?
Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Merkez Bankası'nda 3 kişi görevden alındı. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki, Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı kim oldu?
Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı kim atandı? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.
TAHA ÇAKMAK KİMDİR?
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında bilgiler araştırılan konular arasında yer alıyor.
TAHA ÇAKMAK'IN BDDK GÖREVLERİ
BDDK Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak'ın organizyon şemasındaki detayları;
- Denetim I Daire Başkanlığı
- Denetim II Daire Başkanlığı
- Denetim III Daire Başkanlığı
- Denetim V Daire Başkanlığı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı
- Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı
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