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Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı Diyarbakır'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

DİYARBAKIR (İHA) - Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde yaşandı. İddiaya göre, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekilerin fark etmesiyle beraber sokak ortasında öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü. Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı
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