Taciz şüphelisi düğün kasetinden belirlenip yakalanmış - Haberler
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Taciz şüphelisi düğün kasetinden belirlenip yakalanmış

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Taciz şüphelisi düğün kasetinden belirlenip yakalanmış

İZMİR'in Buca ilçesinde, 5 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Amed Gözgürmez'in (22) eşkalinin, tacize uğradığını belirterek şikayette bulunan bir kadının, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği ortaya çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, 5 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Amed Gözgürmez'in (22) eşkalinin, tacize uğradığını belirterek şikayette bulunan bir kadının, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği ortaya çıktı.

Gaziler Mahallesi'nde 5 kadın, farklı zamanlarda cinsel tacize uğradıklarını belirterek polise şikayetçi oldu.  Şikayetler üzerine soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi, tacize uğrayan kadınlardan birinin, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle ortaya çıktı. Düğün kamerası incelendi ve şüphelinin taciz olaylarının yaşandığı mahallede, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci Amed Gözgürmez olduğu belirlenip, kaçış yollarındaki güvenlik kameraları da incelenerek gözaltına alındı.Bir kadını 26 Eylül'de taciz ettikten sonra kaçışı  çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen, polisteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Amed Gözgürmez'in, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunan Amed Gözgürmez, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Taciz şüphelisi düğün kasetinden belirlenip yakalanmış

Taciz şüphelisi düğün kasetinden belirlenip yakalanmış

Taciz şüphelisi düğün kasetinden belirlenip yakalanmış

Taciz şüphelisi düğün kasetinden belirlenip yakalanmış

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
(Ek bilgiyle) Zarftan taciz çıktı

(Ek bilgiyle) Zarftan taciz çıktı
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