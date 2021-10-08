TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜLKESİ Tacikistan'da judo müsabakasında aldığı darbeye bağlı olarak omuriliğinden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede ameliyat olan milli sporcu Khodzhımashrab Rakhmanov (24), ambulansla yatalak olarak geldiği Bursa'daki hastaneden, uygulanan fizik tedavi sonrası yürüyerek taburcu oldu.

BURSA (DHA) - ÜLKESİ Tacikistan'da judo müsabakasında aldığı darbeye bağlı olarak omuriliğinden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede ameliyat olan milli sporcu Khodzhımashrab Rakhmanov (24), ambulansla yatalak olarak geldiği Bursa'daki hastaneden, uygulanan fizik tedavi sonrası yürüyerek taburcu oldu. Tacikistan Judo Millli Takımı sporcusu Khodzhımashrab Rakhmanov, 11 Haziran'da müsabakada aldığı darbeyle düştü. Rakhmanov'un boynunda meydana gelen zedelenme, omurilik yaralanmasına neden oldu. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Rakhmanov'un el ve ayaklarında güçsüzlük, oturamama ve yürüyememe sorunları oluştu. Sağlığına kavuşamayan Rakhmanov, ülkesinden uçakla 3 bin 500 kilometre mesafedeki Bursa'daki bir özel hastaneye geldi. Yoğun bir fizik tedavi sürecinden geçen Rakhmanov, yaklaşık 4 aylık tedavinin sonunda tek başına yürüyüp merdivenleri çıkmaya başladı. Rakhmanov, yatalak halde ambulansla geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

'SPORA GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yaşadığı, kabus dolu günleri anlatan Khodzhımashrab Rakhmanov, 'Spor yaparken bu duruma geldim. Sonrasında ameliyat oldum. Ameliyattan sonra da sağlık sorunlarım ciddi olduğu için buraya ambulansla geldim. Önceden, konuşmamda da sorun vardı. Yürümem hiç yoktu, şimdi oturmam da düzeldi. Yürümemde de iyiye doğru bir gelişme var. Yakın zamanda spora geri dönmeyi düşünüyorum. Bunu da zaman gösterecek dedi.

'GÜZEL BİR GELİŞİM KATETTİ'

Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Nurten Küçükçakır, şunları söyledi

'Hastamız bize Tacikistan'dan başvurdu. Uluslararası judo alanında şampiyonlukları olan sporcu bir hasta. Maalesef bir judo maçı esnasında talihsiz bir kaza geçirmiş. Aldığı darbeden sonra düşünce, boynunda bir zedelenme meydana gelmiş ardından da omurilik yaralanması gelişmiş. İlk müdahalenin ardından ameliyat yapılmış. Sonrasında el ve ayaklarda güçsüzlük, oturamama, yürüyememe yakınmaları başlayınca bize başvurdu. Geldiğinde yatak içi aşamadaydı. Sadece üst grup omuz kuşağında bir hareketlenme vardı. Ellerde güçsüzlük mevcuttu. Ayak ve bacaklarında komple güç kaybı vardı. Hastamızın ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir rehabilitasyon programı düzenledik. Buradaki hedefimiz tekrar kasların kuvvetlenmesini sağlamak, dengesinin iyileşmesini sağlamak ve hastayı tekrar ayağa kaldırmaktı. En büyük hedef kolları günlük yaşamda aktif kullanmaya katmaktı. Bu anlamda özel bir program hazırladık. Hastamızın sporcu olması, kaslarının kuvvetli olması, erken dönemde rehabilitasyona başlamamız avantaj oldu. Omurilik yaralanmalarında ve inme hastalarında tedaviye ne kadar erken başlarsak, tedavi başarısı o kadar iyi oluyor. Bu hastamızda da erken dönem rehabilitasyonun faydasını çok gördük. Egzersizlerin ve robotik tedavilerin uygulanmasıyla beraber çok güzel bir gelişim kat ettik. Kademe kademe hastamız oturmaya başladı. Ellerini kullanmaya başladı. Kendisini, ayağa kaldırdık. Şimdi, desteksiz bir biçimde merdiven inip çıkıyor. Hedeflediğimiz maksimum bağımsızlık aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Rehabilitasyon programına ülkesinde de devam etmek zorunda. Ama tabii ki spor hayatına yavaş yavaş başlayabilir.

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU

TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Alişan Özge Özder Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Cristiano Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mehmet Nuri Cengiz Ergün Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TACİKİSTANLI MİLLİ SPORCU ŞİFAYI BURSA'DA BULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 15:43:01. #1.17#