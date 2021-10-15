Tacikistan, BDT ülkelerinden Afganistan kaynaklı tehditlerle mücadelede koordinasyon istedi - Haberler
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Tacikistan, BDT ülkelerinden Afganistan kaynaklı tehditlerle mücadelede koordinasyon istedi

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Tacikistan, BDT ülkelerinden Afganistan kaynaklı tehditlerle mücadelede koordinasyon istedi

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine Afganistan'dan kaynaklanan tehditlerle mücadelede koordinasyonu güçlendirme çağrısında bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine Afganistan'dan kaynaklanan tehditlerle mücadelede koordinasyonu güçlendirme çağrısında bulundu.

BDT ülkeleri liderler zirvesine çevrimiçi katılan Rahman, Afganistan'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rahman, Afganistan'da meydana gelen askeri-siyasi ve insani krizin BDT ülkelerinin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu kaydederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terör örgütü ilan ettiği Taliban'ın iktidara gelmesinin bu ülkedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Rahman, bu bağlamda, Afganistan'dan kaynaklanan tehdit ve tehlikelere karşı mücadelede BDT ülkelerinin kolluk kuvvetlerinin daha yakın koordinasyonuna ihtiyaç duyduğunu belirterek, BDT ülkelerini Afganistan'dan kaynaklanan tehditlerle mücadelede koordinasyonu güçlendirmeye çağırdı.

Terör, aşırılık, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, siber suçlar ve sınır ötesi organize suçlarla mücadelenin BDT ülkeleri için bir öncelik olmaya devam ettiğini aktaran Rahman, geçen yıl Tacikistan'ın BDT ülkeleri topraklarında yasaklanan terörist ve aşırıcılık yanlısı örgütlerin yer aldığı tek bir listenin oluşturulmasına yönelik önerisinin ortaklaşa hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.???????

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AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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